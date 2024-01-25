Son Dakika

Gaziantep'te Yeşilay Prof. Dr. Haluk Şen'e emanet

YAŞAM 25.01.2024, 12:58
Gaziantep'te Yeşilay Prof. Dr. Haluk Şen'e emanet

Gaziantep Yeşilay Şubesi'nin genel kurulunda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Şen şube başkanı seçildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Yeşilay Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu, 6 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurula, Yeşilay Gaziantep Bölge Koordinatörü Halit Pekduran, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy ve Gaziantep Yeşilay Şubesi üyeleri katıldılar. Genel Kurulda, Gaziantep Yeşilay Şubesinin başkanlığına Prof. Dr. Haluk Şen seçildi.

Şube başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Şen, bağımlılıklarla mücadelede etkin çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bağımlılık, ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri. Yeşilay, bir asrı aşkın süredir her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında daha fazla kişiye ulaşma hedefiyle aralıksız çalışan ve hayata geçirdiği projeler ile toplumsal ölçekte farkındalık yaratan köklü bir sivil toplum kuruluşu. Bu mücadelede daha etkin çalışmalar yürütmek için var gücümüzle çalışacağız. Farkındalık oluşturmak, eğitimler vermek ve önleme faaliyetleri yürütmek için yeni projeler geliştireceğiz. Bu önemli çalışmalarda yer almaktan büyük bir gurur duyuyor ve beni bu görevi layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”   dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Antalyaspor 22 33
6. Rizespor 21 32
7. A.Demirspor 22 31
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Gaziantep FK 22 23
15. Hatayspor 22 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6