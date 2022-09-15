Gaziantep'te Udma Peynir Müzesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki gastronomi mirasını geleceğe taşımak ve uluslararası arenada tanıtmak için Udma Peynir Müzesi’nin açılışı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı iş birliğinde 4’üncüsünü düzenlediği GastroAntep festivali çerçevesinde kentin yöresel tatlarını yaşatmak adına inşasını tamamlanan Udma Peynir Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, ilk Türkçe sözlük niteliği taşıyan Dîvânu Lugâti't-Türk’te peynirin ilk defa ‘udma’ kelimesiyle kullanıldığını belirterek, “Biz, peynirin uyutulmasında udmayı söyledik. Şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile peynirin uyanışını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise açılışı yapılan müzenin bulunduğu Eski Hamam’ın doğup büyüdüğü yer olduğunu hatırlattı.

Müzede, peynirin üretim aşamasından sofradaki halini alması sürecine kadarki bütün safhaları ziyaretçilere gösterilecek.

Müzede ayrıca ünlü şeflerin gösterilerinin sergileneceği bir restoran ve peynir satışlarının gerçekleşeceği bir market de bulunacak.