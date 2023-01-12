Gaziantep'te Türk Musikisi'nden 70. yıl konseri
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Gaziantep Türk Musikisi Derneği’nin “70’inci Yıl Özel Konseri” düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Dr. Cemil Özbay ve arkadaşları tarafından Türk musikisini Gaziantep’te tanıtmak, sevdirmek ve öğretmek için 70 yıl önce kurulan derneğin yıldönümüne özel Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen konserin öncesinde derneğin faaliyetleriyle konserleri slaytlarla izleyicilere aktarıldı.
Türk Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Küçükkömürcü şefliğindeki koro, nihavend faslı yaparak Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Gaziantep Türk Musikisi Derneği’nin onursal üyelerinin solo eserleri icra edildi.
Onursal üyeler Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Avni Anıl, Ali Şenozan, Erol Sayan ve Halil Karaduman’ın seslendirilen şarkıları izleyicilerin beğenisini topladı.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve izleyiciler tarafından dakikalarca alkış alan konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, günün anısına koro adına Küçükkömürcü’ye çiçek verdi.
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