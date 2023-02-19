Gaziantep'te sosyal market kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı’nda depremzedelerin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz yararlanabilecekleri sosyal marketler kurdu.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca ihtiyaçların karşılanması için çalışma yürütüldü. Nurdağı’nda pazar yerinde, İslahiye’de ise Demokrasi Meydanı’nda kurulan sosyal marketlerden vatandaşlar T.C. Kimlik Numarası ile ücretsiz olarak gıda, temizlik eşyaları, çocuk bezi ve kıyafet alabilecek.

Sosyal marketlerde kurulan bilgisayar sistemi sayesinde çalışmalar kayıt altına alınırken, yardımın eşit ve adaletli bir şekilde dağıtılması sağlanıyor.