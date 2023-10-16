Gaziantep'te 'Sevgi Makası' hizmette

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde devreye alınan “Sevgi Makası” birimiyle engelli bireyler ve ailelerine ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Engelsiz Kent Gaziantep” sloganıyla çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyesi kent genelinde tüm engelli bireylerin yararlanabileceği merkezde başta sağlık olmak üzere kişisel bakım ve hijyen alanlarına kadar birçok konuda hizmet veremeye devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Türkiye’nin ilk devlet destekli rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli öğrencilerin ve ailelerinin öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Engelsiz yaşam merkezi olarak bu projeyi gerçekleştirmemizin amacı engelli vatandaşlarımızın topluma entegre olması konusunda destek olmak. Bu bağlamda birçok ihtiyaca cevap veren Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bünyesindeki danışanlara ve ailelerine kuaför hizmeti de sunmaya başladık. Özel gereksinimli hayatına dokunduğumuz birçok projeye bir yenisini eklemenin mutluluğu içerisindeyiz" dedi.