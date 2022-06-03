Gaziantep'te sanayi atıklarından özel sergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ankara Sanayi Odası 2’nci Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Çevre Laboratuvarı’nın (ASOB-ÇEV) destekleriyle Sema Akbel Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi” açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Sanat Merkezi’nde açılan sergi, paslı çivilerden, ahşap palete, metal ağlardan, prova mankenine, cama, hurda karyolalardan, atık mutfak tüplerine kadar her türdeki atıl malzeme, sanatçının elinde yepyeni forma kavuşarak sergileniyor.

3-14 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen sergi ayrıca Gaziantep’e özgü kutnu kumaşının atık iplerinden yapılan “Kutnun Üçü Antep’in Düşü” eserine de ev sahipliği yapıyor

Sergi açılışına katılan Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, sanatçının şehir insanına yeni vizyon ve renkler kattığını belirterek, “Sanayileşme, Gaziantep’in belki 30 yıldır en büyük çabası gayretiydi. Artık geri dönüşüm, ileri dönüşüm kavramı bizlerin gündemine taşınmış oldu. Sanatla, kültürle, tarihle, doğayla artık yeni vizyonlar kazanıyoruz. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakacağımızı biliyoruz. Bu güzel sergiden dolayı Büyükşehir Belediyemize, sanatçımız Sema hanıma ve bu seminerde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Metalin sanat eserine nasıl dönüştüğünü bu sergide göreceğiz" dedi.

Sanatçı Sema Akbel ise, destek verenlere teşekkür etti. Akbel “Atıl kalmış ya da önemsiz diye atılmış hurda veya metal parçalarına baktığımda onun kendimce dönüştürülmüş halini görüyorum ve ona hayat kattığım için kendi ruhumdan bir parçayı da orada bırakıyorum” dedi.