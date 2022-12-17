Son Dakika

Gaziantep'te Sabun ve Pekmez Hanı'nda geri sayım

YAŞAM 17.12.2022, 10:24
Gaziantep'te Sabun ve Pekmez Hanı'nda geri sayım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Sabun ve Pekmez Hanı Müzesi, yaklaşık 6 ay sonra hizmete girecek.GAZİANTEP (İGFA) -  Dijital müzecilik teknolojileri kullanılarak sabun ve pekmez yapımının anlatılacağı müzede ziyaretçiler, üretim aşamalarını en ince detaylarına kadar öğrenerek, hanın içerisindeki atölyelerde sabun ve pekmez yapımında aktif rol üstlenip, imal ettiği ürünü satın alabilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel üretim modelini gelecek kuşaklara aktaracak Sabun ve Pekmez Hanı Müzesi, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı doldururken zemin katında 8 oda, 3 mağara, 3 açık satış birimi, 1 kapalı oturma salonu ve 1 sergi salonu bulunuyor.

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Şube (KUDEB) Müdürü Serdar Murat Gürsel yaptığı açıklamada, hanı orijinal fonksiyonuna uygun şekilde restore ettiklerini belirterek, “Sabun ve Pekmez Hanı Müzesi adını taşıyan bu mekânda restorasyonlar tamamlandı. Müze projemiz, yaklaşık 2 ay içerisinde bitecek. Hanın içerisindeki bütün birimlerin organizasyonu son bulduğunda yaklaşık 6 ay sonra hanın kapıları ziyaretçilerine açılmış olacak” dedi.

Sabun ve Pekmez Hanı’nı diğer hanlardan özelliklerin olduğunu anlatan Gürsel, “Hanlar genel itibariyle İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Ama bu han, mahalle içerisinde bulunuyor ve bir mahallede iki sokağı birbirine bağlayan merdiven detayına sahip” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sabun ve pekmez yapımının mahalle aralarında ve köylerde yapılabildiğini aktaran Gürsel sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün artık, sabun ve pekmez yapımına yönelik çalışmalar pek görülmüyor. Bu üretimlerin nasıl yapıldığını bugünkü nesil bilmiyor, dolayısıyla bu tür çalışmaların geleceğe aktarılması gerekiyor. Tam da bu noktada bu müzenin önemi yüksek. Bu bağlamda sabun ve pekmez yapımının yeniden bir mesleğe dönüşmesi için eğitimler verilecek ve satışı yapılacak.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4