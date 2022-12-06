Gaziantep'te 'Ruhnevaz' şarkılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde Ruhnevaz Türk Müziği topluluğu, Çukurova Senfonik Project ile beraber Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konseri verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu ve Çukurova Senfonik Project, evrensel bakış açısıyla Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı Müziği enstrümanlarını harmanlayarak verdiği konserde unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Salonu’nda gerçekleşen konserde, Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu ve Çukurova Senfonik Project, ‘Nasip Olur Mu Amasya’ya Varırsan’, ‘Bahçalarda Zerdali’, ‘Gönül Dağı’, ‘Bahçalarda Mor Meni’, ‘Gal Sene Gurban’, ‘Benim Gönlüm Sarhoştur’ gibi sevilen birçok şarkıyı seslendirirken, ‘Fikrimin İnce Gülü ‘şarkısının dans gösterisi gazi şehirliler tarafından ilgiyle izlendi. ‘Sen Benimsin’ şarkısında ise koro şerefinin zurna ile katılımına gazi şehirliler zılgıt ve alkışlarla eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, topluluğa teşekkür ettikten sonra, Dünya Kadın Hakları gününü kutladı.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlileri Adil Çete ve Mehmet Emin Beyazçiçek tarafından 2008 yılında kurulan Ruhnevaz Müzik Topluluğu, o tarihten bu yana yurt içi konserlerinin yanı sıra, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa Suriye gibi ülkelerde konserler veriyor.