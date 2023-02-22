Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye'ye ücretsiz ring

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye’ye ulaşımın kolaylığı için 22 Şubat Çarşamba gününden itibaren otobüs seferlerine başladı.GAZİANTEP (İGFA) - 2 araçla yapılacak ring seferleri Gaziantep Gar İstasyon Durağı’ndan başlayıp Nurdağı ile İslahiye Merkez durakları arasında sürecek. İlk seferler 07.15 ve 08.00’da Gaziantep’ten başlayacak.

Bütün seferler ücretsiz hizmet verecek.

Araçlar 07.15, 08.00, 11.30, 12.30, 15.30 ve 16.30 saatlerinde Gaziantep Gar İstasyonu’ndan başlayarak Nurdağı’na uğrayarak İslahiye Merkez’e hareket edecek. İslahiye Merkez’den Gaziantep’e ise araçlar seferler 09.30, 10.30, 13.30, 14.30, 17.30 ve 18.30’da yapılacak.