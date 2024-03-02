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Gaziantep'te müzeler artacak

YAŞAM 02.03.2024, 08:57
Gaziantep'te müzeler artacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini arttırmak ve kültürünü koruyarak geleceğe aktarmak için yeni müzeleri şehre kazandıracak.GAZİANTEP (İGFA) - Kültürü, gelenekleri ve tarihi ile zengin Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin öncülüğünde yeni dönemde yeni müzeler yapacak, tarihi yapılara sahip çıkacak.

Dijital müzecilik teknolojileri kullanılarak sabun ve pekmez yapımının anlatılacağı, ziyaretçilerin üretim aşamalarını en ince detaylarına kadar öğrenip, hanın içerisindeki atölyelerde sabun ve pekmez yapımında aktif rol alabileceği Sabun ve Pekmez Hanı için restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 2 bin metrekarelik alana kurulu zemin katında 8 oda, 3 mağara, 3 açık satış birimi, 1 kapalı oturma salonu ve 1 sergi salonu bulunan han açılış için gün sayıyor.

Kentin Cumhuriyet Dönemi önemli mimari yapılarından Merkez Bankası binası ise, birçok dönemi içinde barındıran Para Müzesi’ne dönüştürülecek. Kentte bulunan eski Ticaret Lisesi binası ise Gazi şehrin tarihi belleğinin korunduğu Bellek Gaziantep Müzesi olarak şehre kazandırılacak. Öte yandan Pürsefa İpekyolu ve İslam Medeniyeti Müzesi, İpekyolu El Sanatları Müzeleri’nin yapımı tamamlandığında yeni dönemde şehrin turizmine katkı sağlanacak.

Nizip ilçesinde ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Nizip Belediyesi iş birliğinde satış dükkanları, atölyeler ve kafeleri ile sosyal, yaşayan bir mekan haline gelecek Nizip Han Restorasyonu ve Kent Müzesi için ise restorasyon yapılarak ilçeye kazandırılacak. 

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