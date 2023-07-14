Gaziantep'te LGS'de tam puana tam altın!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayan Gaziantepli öğrencilere tam altın hediye ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Eğitim şehri Gaziantep” anlayışından hareketle öğrencilerin birçok ihtiyacını gideren Gaziantep Büyükşehir, 4 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’de tam puan alarak şehrin göğsünü kabartan Gazi şehirli 14 öğrenciye tam altın hediye etme kararı aldı.

Sınav sonuçlarının 23 Haziran’da ilan edilmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS’de, birinci olup, liderlik kürsüsünü rakipleriyle paylaşan 14 Gazi şehirli öğrenciyi evlerinde ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Başkan Şahin, Karataş Mahallesi’nde Kürüz Ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Şahin, LGS’de 500 tam puan alarak şehri gururlandıran öğrenci, Eylül Kürüz’ün sınav sürecindeki çalışma temposundan, kariyer planına kadar birçok konuda sohbet edip bilgi aldı.

Başkan Şahin’in bir sonraki adresi, yine Karataş Mahallesi’nde ikamet eden LGS birincisi Kayra Yıldırım oldu. Şahin, Yıldırım ailesiyle yaptığı sohbette, öğrencilerin bu başarısındaki en önemli desteğin aileden geldiğini söyledi.

Bir diğer LGS birincisi Selahattin Bayrak’ı ise 23 Nisan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Başkan Şahin, yoğun sınav temposunda ailelerin de en az öğrenciler kadar zorlu bir sürece dahil olduğunu ifade ederek, ebeveynlerin sınav sürecindeki sorumluluğunda yüksek olduğunu hatırlattı.