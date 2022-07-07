Gaziantep'te LGS birincisine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mehmet Batuhan Göktaş’ın başarısını kutlayarak ödüllendirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Öğrencinin eğitim gördüğü Ali Küncülü Ortaokulu’nda düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Fatma Şahin, Türkiye birincisi Göktaş ve LGS’de dereceye giren 12 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Bisikletlerin yanı sıra okulu yaptıran hayırsever Nurettin Küncülü de öğrencilere bilgisayar armağan etti. Öğrencilerin başarısının nişanesi olarak birer plaket verildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin başarısının daim olmasını diledi.

Şahin, topyekun bir seferberlik söz konusu olduğunu belirterek, "Başarıda anne baba çok mühim. Evladı vatana millete hayırlı başarılı bir bireye dönüştürmek anne babanın bilinciyle kaynaklı. Bu okulda bu olduğu için 20 yıldır sürdürülebilir bir başarı söz konusu. Hakikaten bireysel başarı için buradayız ama toplumsal bir başarı var" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise öğrenciyi ve ailesini kutladı, eğitimde başarının ve gençlerin önünün açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oğlu adına okulu yaptırdığı söyleyen hayırsever Nurettin Küncülü, okulda birçok güzel çocuğun yetiştiğini, bu okulda okuyan çocukların başarısına inandığını söyledi.

Türkiye birincisi Mehmet Batuhan Göktaş, inanarak çalıştığını, asla vazgeçmeyi düşünmediği aktardı. Göktaş, kendisine destek olan ailesine, okul idarecilerine ve Nurettin Küncülü’ye ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.