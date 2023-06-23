Gaziantep'te kurbanlık alanlar ilaçlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvansal atıkların çekebileceği karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Hava sıcaklığı sebebiyle, kurban satış ve kesim yerlerine “Sarı Bayrak” uygulamasıyla oluşabilecek kara sinek popülasyonunun önüne geçmeyi hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun kullanılacak alanlarda ilaçlama faaliyetlerine devam edecek.

Belirlenen 7 kurban satış noktası ve 31 kurban kesim yerinde, 146 uzman ilaçlama personeli 57 araç ve ekipman ile bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini 0342 329 00 05 numaralı telefon hattı ya da 153 ihbar hattı ile dile getirebilecek.

AKSOY: KURBAN KESİM NOKTALARIMIZDA İLAÇLAMALARIMIZ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Bayram öncesi ilaçlama çalışmalarını incelemede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy kent genelinde halkın rahat ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Ekiplerin arife günü hizmete başlayacağını belirten Aksoy, “Kurban kesim noktalarımızda ilaçlamalarımız sürekli devam ediyor. Özellikle Kurban satış noktalarını ve kurban kesim noktalarını hız kesmeden ilaçlaması ve sağlıklı bir şekilde bu bayramı geçirmek için karasineklerin popülasyonunu azaltacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Bayramda vatandaşların karasinek problemlerini önlemek için desteklerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Aksoy, özellikle kaçak kesim noktalarında Alo 153’e ihbar etmeleri gerekiyor.