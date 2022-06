Gaziantep'te 'kadın dostu' mobil uygulamaya Demet Akalın'lı lansman

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantepli kadınların şehirde daha aktif rol alması için hayata geçirilen “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının lansmanı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA)- Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen lansmanda uygulamanın detaylarını açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha sonra ünlü şarkıcı Demet Akalın ve katılımcılarla Kadın Dostu Kent Gaziantep” uygulamasını indirdi.

Programda Kadın Dostu Kent Gaziantep Hatıra Ormanı ağaç dikim etkinliğinde uygulamayı indiren her bir kadın kullanıcının ismine özel ağaç dikildi.

Uygulamanın hizmete açıldığı ilk gün dolayısıyla her kadın kullanıcı 500 yıldız kazandı.

Başkan Şahin yaptığı konuşmada bu uygulamayla daha yeşil ve doğa dostu bir şehir yaratmak istediklerini belirterek, “Uygulama, kadınlarımızı çevre koruma, enerji tasarrufu ve sıfır atık konularında bilgilendiriyor ve ardından atıkları ayrıştırıp belediyeye ulaştıran kadın üyelere yıldız puan kazandırıyor. Böylelikle her bir kadınımız bu uygulamayla çevre koruma elçimiz oluyor. Siz o atıkları toplayıp bize getirdiğinizde biz size hem yıldız veriyoruz hem de yıldızınız kadar sizlere hediye veriyoruz. Hem doğa hem de kadınlarımız kazanıyor" diye konuştu.

2 GB İNTERNET HEDİYE

Kadın kullanıcıların bu uygulama sayesinde belediye hizmetlerini yakından takip edebileceğini anlatan Şahin, “Kadınlarımız sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabilecekler. Çeşitli konularda bilgilenecekler. Kadınlara özel hazırlanan kampanya ve hediyelerden faydalanabilecekler. Biz, bu mobil uygulamayla daha yeşil ve doğa dostu şehir yaratmak için farkındalığı artırmayı da amaçlıyoruz. Bu uygulamada yalnızca kadın kullanıcılar yer alıyor. Gaziantep’te ikamet etmesi gerekiyor ve 17 yaşını doldurması gerekiyor. Uygulamayı indirenlere 2 GB internet ve her zaman için geçerli 6 binişlik seyahat hakkı veriliyor. Uygulamada yer alan her bir kullanıcı için de ağaç dikiyoruz. Konserler ve etkinlikler hakkında her bir kullanıcıyı anında bilgilendiriyoruz.” dedi.

Başkan Şahin, şehrin yönetiminde her bir kadın kullanıcının karar merci olduğuna dikkati çekti.

Lansmanda Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel Analı Kızlı Ses Yarışması’nın kazanan isimleri ödüllerini aldı.