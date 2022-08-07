Gaziantep'te gerçek 'ay taşı'na dokundular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Uzay Sergisi” yoğun ilgi gördü.GAZİANTEP (İGFA) - 23 Nisan’da Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde açılan ve dünyanın en büyük gezici uzay sergisi, toplamda 82 bin 272 ziyaretçi ağırladı.

İnsanoğlunun 60 yıl önce başlamış olduğu uzay serüveninde kullanılan 200’den fazla eserin bulunduğu sergide misafirler, astronot ve kozmonotların günlük yaşamlarında kullandığı tarihi öneme sahip koleksiyon eserlerine, araçlarda bulunan malzemelere, astronot kıyafetlerine 4 ay boyunca tanıklık ettiler.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafında ziyaret edilen NASA Uzay Sergisinde, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli uzman eğitmenler yardımıyla anlatımlı olarak ziyaretçilere sunuldu.

Nasa Uzay Sergisi, gazi şehirlilerin yanı sıra çevre illerden bilim ve uzaya ilgi duyan misafirleri ağırladı.