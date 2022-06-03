Gaziantep'te farkındalıklı pedal

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisikletli kent ulaşımını kent içinde artırmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için hizmete yeni açılan bisiklet yollarında farkındalık turu gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde “Geleceğin için sende pedalla” sloganından hareketle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personelleri, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı binasının önünden başlayarak sırasıyla Kamil Ocak Caddesi, Mithat Enç Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve son olarak GAZİRAY güzergahı dahil olmak üzere 10 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü etkinlik kapsamında personelleri bisikletli ulaşıma teşvik etmek için her ay geleneksel hale getirilen ödül töreninde ay içerisinde en çok bisiklet süren personellere ödül verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı son 4 yılda 38 kupa ve 132 madalya kazanırken Türkiye’de 26 takım birinciliği, yedi takım ikinciliği, ferdi olarak da 6 Türkiye şampiyonluğu, 5 Türkiye ikinciliği ve 5 Türkiye 3'üncülüğü derecesi elde etti.