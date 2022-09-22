Gaziantep'te farkındalık için yürüdüler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ”Arabasız Gün” temasıyla bisiklet ve scooter sürücülerinin de bulunduğu yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergahta, Gazi şehirlilerle kortej yürüyüşü yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, “Çeşitlendir ve Devam et”, “Şehrini Kucakla”, Toplu Taşıma” ve “Yaya” yazılı dövizler ile Kamil Ocak Caddesi’nden başlayarak, sırasıyla Nail Bilen, Mithat Enç ve son olarak Ömer Asım Aksoy caddesine kadar vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Şehir merkezinde farkındalık oluşturmak için düzenlenen kortej sonrası, Başkan Fatma Şahin, Oyuncakistan Parkı’nda yıl içerisinde en çok toplu taşıma, tramvay ve GAZİBİS (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi) kullanan vatandaşlara bisiklet hediye etti.

Başkan Şahin, hediye dağıtımında yaptığı konuşmada, zihinsel dönüşüm açısından bugünkü kortej yürüyüşünün büyük önemi olduğunu belirterek, “Yürüyüşü ana caddelerde yapma sebebimiz, insanlardaki farkındalığı artırmak. Etkinliği görünür hale getirerek dokunduğumuz insan sayısını artırmak hedefimiz” dedi.