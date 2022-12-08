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Gaziantep'te farkındalığı bol 'engelsiz' etkinlik

YAŞAM 08.12.2022, 12:19
Gaziantep'te farkındalığı bol 'engelsiz' etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Ceyda Düvenci’nin sunumuyla gerçekleşen “Dünya Engelliler Farkındalık Günü” programına katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi (EYM) tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde, engelli ve engelli olmayanların bir arada yaşama kültürünü artırmak amacıyla program düzenlendi.

Programının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellilerin evde kalmak zorunda kaldığı, tedavi imkanlarının çok kısıtlı olduğu bir dönemde “Önce insan” diyerek yola çıktıklarını ve engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını söyledi.

Sağlık Hizmetleri ve Engeller Daire Başkanı Serdar Tolay ise, yaşama hakkının en temel hak olduğunu belirterek, “Bu en temel hakkın en iyisi için geçerli olduğu bir gerçek. Herkes için geçerli olan adalet önünde herkes eşit olarak nitelendiriliyor. Ama şu bilinmeli ki herkesin en az bir engeli var. Engel yeter ki zihinlerde kalplerde olmasın” dile konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok ise, programda protokol gereği olarak değil aynı zamanda geçirdiği trafik kazası sonrası engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları birebir yaşadığını dile getirerek “Dünyada kavramlar değişiyor. Bunlardan bir tanesi de çağdaş kentçilik veya çağdaş belediyecilik artık şöyle tanımlanıyor. Bir engellinin sabah hiç kimsenin yardımını almadan sabah evinden çıkıp işine gidebilmesi. İşini ve ihtiyaçlarını tek başına giderebilmesi ve tekrar yardım almadan tekrar evine dönebilmesi. Bunun için sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür borçluyuz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Engelliler Farkındalık Günü Etkinliği kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gaziantep’teki üniversitelerin proje ve iş birlikleri sunumları gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Değer Koleji’nden işitme engelli öğrencilerin oluşturduğu “Ay Işığı Çocuk Bale Grubu” sahne aldı. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Hamdi Hikmet Geçin ve müzikal gelişimine tanıklık ettiği otizmli Caner Serin’in piyano resitali dinleyenleri adeta mest etti.

Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin “Yıldızların Geçidi” şovlarıyla öğrenciler Şevval Sam, Bergen, Ceylan, Bülent Ersoy, Elif Buse Doğan, Müslüm Gürses ve Aşık Veysel gibi sanatçıları taklit ederek, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

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