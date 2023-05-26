Gaziantep'te ev eşyaları ilk sahiplerine ulaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin (GBB), bu yıl dünya evine girecek genç çiftlere destek olmak için hazırladığı ev eşyaları ilk sahiplerine ulaştı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” sözlerinden hareketle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında müjdelediği destek paketinin dağıtımına başlandı. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi’ndeki yeni çiftlerin buz dolabı ihtiyacı giderildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” projesine şimdiye kadar yaklaşık 7 bin kişinin başvurduğunu belirterek, “Başvuran vatandaşlarımız, kesin evlilik cüzdanını oluşturduktan sonra biz, bu başvuruları değerlendirme altına alıyoruz. Zaten ortalama olarak da Gaziantep genelinde yılda 20 bin civarında çift evleniyor” diye konuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI UYAN 200 YENİ EVLİ ÇİFTE TALEP ETTİĞİ EV EŞYALARI ULAŞTIRILACAK

Aksoy, şu ana kadar 200 genç çiftin kesin evlilik cüzdanını oluşturduğu için bu yardımdan faydalanacağını dile getirerek, “Hali hazırda 7 bini aşkın çiftin başvuruları da şartlarının olgunlaşmasıyla değerlendirilerek eşya dağıtım programına peyderpey alınacak. Dağıttığımız ev eşyalarının içerisinde; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, oturma grubu ve elektrikli ev eşyaları bulunuyor. Çiftlerimiz yalnızca bir seçenek içerisinde yer alan bir ürün desteğinden faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına aileye müessesesine çok önem verdiklerini aktararak devam eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla başlatılan bu projede gençlerimiz mutlu ailelerde, mutlu yuvalarını kurarken biz de bu mutluluklarına bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Haliyle bugün başvurusu alınan genç çiftlerimizin beyaz eşyalarını taşımaya başladık. Evlenecek olan yeni çiftlerimiz, başvurularını yaparak şartları da uygun olması halinden bu destekten faydalanabiliyorlar. Bu destek bizler için çok önemli. Çünkü mutlu aileler, mutlu toplumları oluşturuyor. Mutlu toplumlar da mutlu devletleri oluşturuyor. Biz aile kurumuna, çok önem veriyoruz. Genç çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum.”