Gaziantep'te 'Engelsiz Düşlere Yolculuk' sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Medical Point Hastanesi ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında Engelli Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören engellilerin yapmış olduğu eserlerden oluşan ‘Engelsiz Düşlere Yolculuk’ sergisinin açılışını yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yüzde 40 ve üzeri engel raporu olan bireylerin eğitmenleriyle yaptıkları ahşap boyama ve mozaik eserleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanarak Medical Point Hastanesi’nde sergilendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk serginin açılışında yaptığı konuşmada engellilere engel olunmazsa neler yapabileceklerini bu sergide görmenin mümkün olduğunu belirterek, “Türkiye'de ilk defa engellilere proje kapsamında iş istihdam eden belediyelerden biri biziz. Bunlardan biri ‘Mutlu Kafe’, orada down sendromlu çocuklarımız çalışmakta. Glutensiz kafemizde de aynı şekilde çeşitli dallardan engelli kardeşlerimiz istihdam etmekte ve evlerine ekonomik olarak bir katkıda bulunmaktalar. Hem de kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bunun dışında Türkiye'de ve Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olan Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Buradan faydalanan birçok engelli kardeşlerimiz var. Bu yüzden özellikle merkezi görmeyen vatandaşlarımızın burayı ziyaret etmelerini isteriz” dedi.

Medical Point Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin ise yaptığı konuşmada, farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.