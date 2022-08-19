Gaziantep'te eğitim destek protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 1’inci sınıf öğrencilerine 75 bin çanta ve kırtasiye desteği ile 12 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı için Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği’ndeki törenle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, destekler için protokolleri imzaladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda 1’inci sınıf öğrencilerine okul çantalarıyla birlikte, 12 renkli sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalem büyükşehir tarafından hediye edilecek. Öğrenciler okula başlayacakları 5 Eylül tarihinde çanta ve kırtasiye malzemelerini masalarında hazır bulacaklar.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilecek ihtiyaç sahibi 12 bin 500 öğrenciye Büyükşehir Belediyesi okul kıyafeti yardımı yapacak.

Protokol imza töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Vali Gül’ün “Eğitim ve bilim şehri Gaziantep” hedefine hızla ilerlediklerini kaydetti.