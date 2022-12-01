Gaziantep'te dünya lezzetleri akademik öğretiliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUSEM Akademi'de hafta sonları düzenlenen workshoplar, vatandaşlara tecrübeli şefler eşliğinde dünya lezzetlerini öğrenme fırsatı sunuyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te “Profesyonel Aşçılık”, “Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik” olmak üzere 2 ayrı alanda gerçekleştirilen workshoplarda, katılımcılara hem sahip oldukları yemek ve pasta bilgilerini çeşitlendirme fırsatı sunulurken, renkli ve keyifli bir hafta sonu geçirmeleri de sağlandı.

Yaklaşık 4 saat süren workshop etkinliği, “Profesyonel Aşçılık” kategorisinde maksimum 12 kişi, “Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik” eğitiminde ise 6 kişiyle gerçekleştirildi.

Dünya mutfağını tanımak ve yemek kültürünü geliştirmek için gelen Gazi şehirliler, bu etkinlikte İtalya, Tayland, Japonya, Portekiz, Güney Afrika ve ABD gibi birçok ülkeye ait yerel lezzetleri öğrenme imkanı bulurken ayrıca kruvasan, ıstakoz, pastel de nata, sushi, çikolata gibi ürünlerin hazırlanma sürecine de ortak oldu.

Gastronomi kimliğiyle dünyada ünü giderek büyüyen Gaziantep’te yoğun taleple karşılaşılan bu workshop etkinliğinde yer almak isteyenlerin biletix.com üzerinden biletlerini alabileceği bildirildi.