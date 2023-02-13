Gaziantep'te depremin ilk gününden bu yana 'glütensiz' üretime devam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Glütensiz Bir Başka Kafe, depremin ilk gününden bu yana çölyak hastaları için ekmek üretiyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Glütensiz Bir Başka Kafe, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem sonrası, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimini sürdürüyor. Bu kapsamda çevre iller ve ilçeler dahil olmak üzere bin 960 kişiye ücretsiz ekmek dağıtan kafede, şimdiye kadar 7 bin 240 ekmek üretildi.

Glutensiz Bir Başka Kafe’de Salon Şefi olarak görev yapan Semih Pamuk, ekmek üretiminin yanı sıra depremzedelerin barınma ihtiyacına da cevap verdiklerini belirterek, “Kafemizde şu an 65 depremzedemiz konaklıyor. Konaklayan vatandaşların yemesinden içmesine birçok ihtiyacı Gaziantep Büyükşehir tarafından gideriliyor” dedi.

Çölyak hastası olan babası için Glütensiz Bir Başka Kafe’ye gelen depremzede Savaş Kuruçınar, “Kafede çölyak hastaları için gerçekleştirilen hizmet, bana göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu en güzel hizmetlerden bir tanesi. Burada günlük ekmek üretiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.