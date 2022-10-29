Gaziantep'te Cumhuriyet coşkusu Kıraç'la taçlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyet Konseri’nde ünlü şarkıcı Tufan Kıraç gazi şehirlilerle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik Festival Park’ta yapıldı.

Konserin izleyicileri “Ayşem”, “Endamın Yeter” ve sanatçının sevilen birçok şarkısını daha Kıraç ile birlikte söyleyip Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadılar.

Konser programının başında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey bir selamlama yaparak vatandaşların bayramını kutladı. Güzelbey yaptığı konuşmada “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için buradayız. Bu günlere gelmemizde hür ve özgürce yaşamamızı sağlayan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şarkıcı Kıraç’a kutnu kumaşı hediye edildi ve çiçek takdim edildi.