Gaziantep'te çocuklar 14 branşta sanatsal gelişecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin bitmesiyle, yaz dönemi çocuk sanat kurslarını başlattı. 7-16 yaş aralığındaki çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine artırmayı hedefleyen kurslar, yaz boyunca devam edecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Sanat Merkezi’nde 20 Haziran tarihinde başlayan yaz kurslarında; resim, tasarım, ritim, drama, el sanatları, seramik, keman, mozaik, bağlama, gitar, piyano, ebru, kalimba ve yöresel halk oyunları olmak üzere 14 branşta eğitim veriliyor.

Kursiyerler, branş eğitimlerine göre bireysel ya da grup galinde her gün ders alıyor.

Kayıt alımlarının devam ettiği kurslarda şu anda yaklaşık 400 kursiyer eğitim görüyor.

Toplamda 3 ay sürecek kurslar, 6’şar hafta olarak 2 dönemden oluşuyor.

İlk dönem 20 Haziran – 29 Temmuz tarihlerinde başlarken, 2’nci dönem 1 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Dönemlerin bitmesiyle öğrencilerin eserleri yaz sonu düzenlenecek sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.