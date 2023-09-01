Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nde kurslar tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı olarak hizmet veren Çocuk Sanat Merkezinde kurslara katılan çocuklar sertifikalarını aldı.GAZİANTEP (İGFA) - Öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan kurslara bin elli öğrenci katıldı. 7 ile 16 yaş arasındaki çocuklar kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği atölyelerde resim, mozaik, ebru, el sanatları, tasarım, seramik, cam atölyesi, bağlama, gitar, piyano, keman, ritim, drama ve yöresel halk oyunları konularında eğitimlerini tamamladı.

ÖĞRENCİLERİN EL EMEKLERİ SERGİLENECEK

Kurs sonunda öğrenciler tarafından yapılan ürünlerin sergileneceği ve kursiyerlerin Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı gösterilerin yapılacağı bir etkinlik düzenlenecek.

Merkezdeki kurslara katılarak bağlama eğitimi aldığını belirten Esma Kılınç, “17 yaşında, 12’inci sınıf öğrencisiyim. Bu sene yaz tatilinde Çocuk Sanat Merkezi’ne geldim. Burada bağlama dersleri almak için. Buradaki eğitmenler sayesinde çok iyi şeyler öğrendim. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e kurslar için çok teşekkür ederiz" dedi.

Yaklaşık üç yıldır Çocuk Sanat Merkezi’nde bağlama eğitimi alan İsa Sinan Parlak ise, “Buradan memnunum. Eğitmenlerimize teşekkür ederim. Konserlere çıkıyoruz hazırlık yapıyoruz. 8 Eylül’de bir tane daha konserimiz olacak. Ona hazırlanıyoruz hepimiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.