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Gaziantep'te çalışan annelerin verimine katkı sağlayacak

YAŞAM 02.05.2023, 16:10
Gaziantep'te çalışan annelerin verimine katkı sağlayacak

Gaziantep'te annelerin gözleri arkada kalmadan verimli bir iş hayatı olanağı tanıyacak Gündüz Bakım Evi ve Anaokulu sayesinde çocukların ulaşımı da OSB tarafından temin edilen servisle ücretsiz olarak sağlanacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde OSB’de kurulan Gündüz Bakım Evi ve Anaokulunun açılışı yapıldı.

Çalışan annelerin yükünü hafifletmek ve çocukların ferah bir mekanda güvenliğini sağlamak için büyük bir kolaylık sağlayacak OSB Gündüz Bakım Evi ve Anaokulunda 13 adet sınıf, 3 uyku odası ve 1 adet çok amaçlı salon yer alıyor.

ŞAHİN: HEPİMİZİN EN BÜYÜK İDDİASI GÜZEL ÇOCUK YETİŞTİRMEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep Modeli’nin kentteki faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “Bilim dünyası diyor ki 7 çok geç. Bütün karakter ilk 7’de belli oluyor. İlk 7 yaşta çocukların ulaşacağı bilgiyi çoğaltmamız gerekiyor. Buna inanan yapının artması gerekiyor. İçinde esnek çalışmadan, sosyal güvenlik ayağına kadar çok önemli bir aile paketi çıkardık. Çünkü kadınlarımızın bilgi ekonomisinde yerini alması gerekiyordu. Artık kafa dönemi var. Toplumun yarısının aklını yok sayamazsınız. İşi kolay kılmak için özellikle organize de 250 bin çalışan var. Ana ve baba bunlar. Çalışanın cebinin rahatlaması lazım. Ekonomisinin rahatlaması lazım. Hayatın meyvesi hepimizin en büyük iddiası güzel çocuk yetiştirmek. Ama bu dileği icraata geçirmek içinde bunları başarmamız gerekiyordu. Bu sayıları çoğaltacağız. Maliyetleri aşağı çekeceğiz. Bu çocukları geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, her gün bir adım daha ileriye gittiklerini aktararak, “Okul öncesi eğitimde okullaşma oranımız yüzde 85 dolaylarında. Anne ve babalar çalıştığı için anaokulları bir zorunluluk haline geldi. Şu anda bizim inşaatı devam eden derslik sayımız 6 bin. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep’in eğitim alanında çok önemli bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, “Fırsat eşitliğiyle çocuklarımız, geleceğe emin adımlarla ilerlesin. Bugün de bu anlamda gelişmeleri hep beraber yaşıyoruz. Yine bugün bu çerçevedeki gelişmelerden birini de sizlerle paylaşmak isterim. Gaziantep’imize bugün itibariyle yine değerlendirmeler yapıldı. Sadece Gaziantep’e 3 bin 454 yeni öğretmen ataması yapılacak hayırlı olsun. Eğitimci kadrosuyla hem istihdam sağlanacak çocuklarımızı yeni idealist öğretmenlerimizle buluşturacağız. Çocuklarımız için yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ŞİMŞEK: KADINLARIN İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ

OSB Yönetim Kurulu Cengiz Şimşek, ülke olarak kadın istihdamının ve kadınların hayatın her alanında yer almasını önemsediklerini ifade ederek, “Kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden birisi iş yerine yakın mesafe de kreşlerin bulunmamasıdır. Hayata geçirdiğimiz proje bu alandaki önemli eksikliğimizi gidermiş olacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte OSB’de çalışan annelerin hayatı büyük ölçüde kolaylaşacaktır” diye konuştu. 

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