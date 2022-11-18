Gaziantep'te çağdaş fotoğrafta bilim sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Çekya Büyükelçiliği tarafından “Çağdaş Fotoğrafta Bilim, Seyahat ve Doğa Sergisi”nin açılışı Gaziantep Sanat Merkezi’nde yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te 3 temada gerçekleştirilen sergide, profesyonel kariyere sahip Çek bilim insanı ve gezgin; Petr Jan Juračka, Lukáš Synek ve Šárka Bejdová, bilim ve seyahat alanındaki fotoğraflarını sanat severlerin beğenisine sunuyor.

Bu kapsamda ziyaretçiler, Çekya’nın kuşbakışı görünümünden, çok sayıda muhteşem doğa manzarası, atmosferik kasaba ve köylerini görme imkanına sahip olurken, ayrıca Çek gezginlerinin kadrajından egzotik, kültürel, tarihi ve peyzaj açısından zengin eserlere de tanıklık ediliyor.

Öte yandan taramalı elektron mikroskobu ve floresan mikroskobu gibi gelişmiş görselleştirme yöntemleriyle alınan bilimsel görüntülerden bir seçki sunuluyor. Böylelikle sanatçılar, bilimsel resimlerin bile güzel olabileceğini ve yüksek bir estetik değer getirebileceğini belgelemeyi hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, serginin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sanat ve kültür alanında çeşitli ülkeler ve şehirlerle etkileşim içerisinde olduğunu belirterek, “Gaziantep Büyükşehir olarak biz kültürün ve sanatın yarın yapılacak olan futbol maçının insanları birbirlerine daha iyi bağlayan, aradaki farklılıkların kaldıran, dayanışmayı artıran ve herkesin daha iyi diyalog kurduğu ortamlar olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Serginin kapısı, 16 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.