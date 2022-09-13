Gaziantep'te Büyükşehir'in eğitime desteği sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak Gaziantep'te 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarının tamamına okul çantası ve kitap dağıtımı için büyükşehir protokol imzaladı.GAZİANTEP (İGFA) - Eğitime verilen destekler kapsamında Güzide Bekir Akıncı 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu’nda yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaçlara uygun kırtasiye malzemesi ve çanta öğrencilere dağıtılacak.

Velilerin bütçelerine destek olunmasının amaçlandığı protokolün imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te birlikte iş yapma, kardeşlik modelinin olduğunu belirterek, “İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Çocuklarımıza tek başına matematiği, fiziği öğreterek iyi insan olmayı öğretemiyoruz. Biz lojistikçiyiz. Sonuna kadar çalışan bir sistemimiz var. Okullar başladığında 1’inci sınıfımızdaki öğrencilerin hepsinde bu çantalar vardı. Ailelerde eğitim başladığında bir telaş oluyor. Desteklerimizle çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Geçen yıl başladığımız bu destekle ilgili büyük bir memnuniyet var.”