Gaziantep'te 'Böbrek Nakli Yenilikçi Uygulamalar' kongresi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi ve Böbrek Nakli ve Hastalıkları Derneği İş birliğinde düzenlenen “1’inci Böbrek Nakli Yenilikçi Uygulamalar Kongresi”ne katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın sağlık alanında ikinci buhranı yaşadığını ancak bu dönemden Türk sağlık sisteminin başarıyla çıktığını söyledi.

Dünya çapında Türk hekimlerinin elde ettiği başarılara değinen Şahin, “Türk hekimlerinin bugün ne kadar fark yarattığını görüyoruz. Bilimsel yaklaşan beşeri sermayen var. Kim bunu yönetebilirse ikinci yüzyılın gücünü o söyleyecek. İkinci yüzyılın kodlarını oluşturduğumuz zaman olağanüstü yeni bir dönemi inşa edeceğiz” dedi.

Şahin, sağlıkta tesisleşmenin önemi dile getirerek, Gaziantep’te yapılan ve yapılması planlanan sağlık tesislerinin öneminden ve GBB’nin bu alandaki çalışmalarını anlattı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok da, Türk hekimlerinin başarısına dikkati çekerek, “Genç hekim arkadaşlarımız kendinize güveniniz. Dünyada hiçbir konuda geri değiliz, hatta ilerideyiz, daha da ileriye gideceğiz. 2023 hedeflerimiz var. Ondan sonrası için hedeflerimiz var. Bu anlamda bu kongrenin sadece ülkemiz için değil, tüm dünya tıbbına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum ve hepinize en içten saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin sağlık alanında birçok yeniliğe imza attığını belirterek, “Onkoloji Hastanesi’ni yakın bir tarihte ana kampüse taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesindeki kanser teknolojisi en geç bu yılsonuna kadar üniversitemiz hastanesinde kanser hastalarının hizmetine sunulacak. Bunların yanı sıra kanser tedavisinde kullanılmak üzere ilaç üretimi gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde sadece böbrek nakli yapmak istemiyoruz, naklin yanı sıra sadece Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına değil bütün dünyaya böbrek nakli nasıl yapılır enstitü kurarak anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.