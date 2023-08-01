Gaziantep'te bilinçli ailelerde 10 bin kişiye ulaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında başlatılan “Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler” Projesiyle yaklaşık 10 bin kişiye aile yapısını güçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam konularını kapsayan bilinçlendirme eğitimleri verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te sağlıklı yaşam ve ailenin korunması için 10 bin kişiye ulaştı.

Sağlıklı ve dirençli bir şehir amacıyla yürütülen projede, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı uzmanlar tarafından ailelere sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları kazandırmayı, psikolojik destek verilerek toplumun en temel birimi olan aile yapısını güçlendirme amaçlanıyor.

Devam eden projede uzman diyetisyen, psikolog ve sosyologlardan oluşan ekip, stres yönetimi, öfke kontrolü, duygusal açlık, yeme bozuklukları, beden ve benlik algısı, mahremiyet, teknoloji bağımlılığı, doğru iletişim ile obeziteye karşı mücadelede eğitimler vererek farkındalık çalışması yürütüyor.

Akkent, Yukarıbayır, Kuzeyşehir, 75. Yıl, Mimarsinan, Kavaklık, Öğretmenevleri, Sinan, Onur, Bekirbey, Kozluca, Yazıcık, Cabi, 8 Şubat, Yeditepe ve Özgürlük mahallerinde devam eden projeyle vatandaşlara yönelik eğitimler sürüyor.