Gaziantep'te bilim meraklıları 'Bilimin Sultanları'nda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İslam alimlerinin dünya bilimine kazandırdığı buluş ve eserlerin tanıtıldığı “Bilimin Sultanları Sergisi”, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.GAZİANTEP (İGFA) - TÜBİTAK tarafından kurgulanıp oluşturulan sergi, 9 ila 19’uncu yüzyıllarda İslam coğrafyasında yaşamış Müslüman bilim adamlarının icat ve keşiflerini; 37 uygulamalı düzenek, 15 interaktif dokunmatik ekran ve 99 posterle bilim meraklılarına anlatıyor. Sergi, ziyaretçilerini 1 Eylül 2023 tarihine kadar ağırlamaya devam edecek.

Sergi sorumlusu Dr. Kenan Latifoğlu, yaptığı açıklamada, “Bilimin Sultanları Sergisi”nin Türkiye’deki üçüncü durağının Gaziantep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Serginin kapısı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde 1 Eylül 2023 Eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Tüm Gaziantep halkını ve çevre illerdeki vatandaşları, sergimize bekliyoruz. Amacımız bölgedeki genç dimağlara ve bilim meraklılarına tüm İslam bilim tarihindeki Müslüman bilim insanlarını tanıtmak. Onların yapmış olduğu çalışmalardan bahsetmek. Sergimizde interaktif etkinliklerin yapılması da mümkün. Öğrencilerimiz de yetişkin insanlar da teorik bilginin yanı sıra sergide görücüye çıkan birçok envanteri uygulayarak tecrübe etme imkanına sahip.”

Yaklaşık 70’e yakın uygulamalı envanterin bulunduğunu dile getiren Latifoğlu, “Sergide, bilim insanlarının el yazmalı notları da var. Bu notların replikalarını ziyaretçiler sergi alanına görüyor. 9 ila 19’uncu yüzyıllarda İslam coğrafyasında yaşamış Müslüman bilim adamlarına ait üretilen eserlerin her birine ziyaretçilerimiz sergide tanık oluyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER, TEORİK BİLGİLERİNİ BU SERGİ İLE PRATİĞE DÖKÜYOR

Gaziantepli lise öğrencisi Hatice Nergis Cambaz, sergiye geçen haftalarda okuluyla birlikte geldiğini belirterek, “Bir haftadır, belli aralıklarla sergiyi ziyaret ediyorum. Hem görsel açıdan hem de uygulama açısından çok güzel bir sergi. Genelde ders kitaplarından edindiğimiz bilgiler, bu sergide bize uygulamalı olarak anlatılıyor.” dedi.