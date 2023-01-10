Gaziantep'te Başkan Şahin, gazetecilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle şehirde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Özel bir otelde verilen kahvaltı programında medya sektörünün önemli, sorumlulukları ve kentin sorunlarında ortak hareket edilmesi için birlik mesajının verildiği toplantında Başkan Fatma Şahin, sektör temsilcilerinin gelişen teknolojiye ayak uydurması için eğitim başta olmak üzere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Programda 20 Ağustos 2022’de Nizip’te yaşanan trafik kazasında yaralılara yardım ederken başka bir kaza yaşanması sonucu vefat eden İHA Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdulkadir Esen hazırlanan video ile anıldı.

ŞAHİN: BİZLER MESLEK OLARAK İKİZ KARDEŞİZ, BİZİM ALANIMIZ ZAMAN, MEKAN TANIMAYAN BİR ALAN

Başkan Fatma Şahin program kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım, çevre, konut, kentsel dönüşüm, enerji, tarım, restorasyon ve sosyal alanda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Fatma Şahin, Umut Yakup Tanrıöver, Muhammed Abdulkadir Esen’in fedakarlıklarının gazetecilik mesleğinin bir kez daha kutsal bir görev olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bizler meslek olarak ikiz kardeşiz, bizim alanımız zaman, mekan tanımayan bir alan. Gecemiz, gündüzümüz, kışımız, baharımız yok. Her mevsim ve saat çalışıyoruz. Yaptığınız mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu bilen bir kardeşinizim. Tam ileri demokrasi hedefimiz var. Bu hedefte insanların en çok ihtiyacı olan çok sesli, tarafsız, bağımsız haber alma özgürlüğünü kısıtlamamız gerekiyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda hem birey olarak hem kurumsal olarak güçlenmeniz konusunda bütün gücümüzle yanınızda olmaya çalıştık. Daha birlikte gitmemiz gereken çok yol var. Bunun için bir aynı masada oturup ortak sorunlar için ortak çözümler üretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmalar ve sunum sonrası Başkan Fatma Şahin, gazetecilerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.