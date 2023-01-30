Gaziantep'te Başkan Şahin'den yardım projesinden yararlanan ailelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde Gaziantep’te hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında yürütülen doğalgaz yardım projesi kapsamında yapım işleri tamamlanan bazı evlere ziyarette bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında süren doğalgaz yardım projesine yönelik Dumlupınar ve Düztepe mahallelerinde başvurular sonrası tespit edilen, hane geliri düşük ailelerin kombi, iç tesisat, radyatör petek, sıcak su dönüşümü, set üstü ocak temini ile bağlantılarının yapımı tamamlanarak ailelere teslim edildi.

Dumlupınar Mahallesi’nde evinde doğalgaz dönüşümü yapılan ve engelli çocuğu olan Hatice Demir, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti “hayal bile edemezdik çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlere Başkan Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, Muhtarlıklar ve STK'lar Şube Müdürü Salih Yıldırım ve Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Gökhan Yaman katıldı.

HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DOĞALGAZ YARDIM PROJESİ İLE NE DEĞİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde hava kirliliğinin iyileştirilmesi için hane geliri düşük olan vatandaşların “Alternatif Temiz Yakıta” geçişini sağlamak amacıyla Şehitkamil İlçesi’nde 265 hanede ve Şahinbey ilçesinde 235 hanede olmak üzere toplam 500 hanenin doğalgaz tesisat dönüşümü için çalışmalar başlatılmıştı.

Bakanlık tarafından projeye 7 milyon 500 yüz bin TL hibe desteği sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ise öz kaynaklarından projeye 7 milyon 500 yüz bin TL bütçe ayırdı.

Gaziantep’in mevcut hava kirliliğinin tespiti ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 2015 yılında çalışmalara başlandı ve 30 noktada pasif örnekleme çalışmaları yürütüldü. Pasif örnekleme sonuçlarına göre kirlilik tespit edilen 23 mahallede 2015 yılı itibariyle Mahalli Çevre Kurulu kararı ile katı yakıt kullanımı yasaklandı. Karar öncesinde doğalgaz kullanımı yüzde 36,1 olmakla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda 2022 yılı sonu itibari ile bu oran 23 mahallede yüzde 86,1’e ulaştı. Gaziantep genelinde yapılan çalışmalar ile 2015 yılında kentte yüzde 42,4 olan doğalgaz kullanım oranı ise 2022 yılı sonu itibari ile yüzde 60,3’e ulaştı.

Devam eden talepler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na büyükşehir belediyesi tarafından projenin 2’nci etabı için başvuruda bulunuldu. Bakanlık ise 2’nci etap için 10 milyon hibe kararı alırken, ihale süreçleri başlatılan etabın 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.