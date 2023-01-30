Son Dakika

Gaziantep'te Başkan Şahin'den yardım projesinden yararlanan ailelere ziyaret

YAŞAM 30.01.2023, 13:18
Gaziantep'te Başkan Şahin'den yardım projesinden yararlanan ailelere ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde Gaziantep’te hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında yürütülen doğalgaz yardım projesi kapsamında yapım işleri tamamlanan bazı evlere ziyarette bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te hava kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında süren doğalgaz yardım projesine yönelik Dumlupınar ve Düztepe mahallelerinde başvurular sonrası tespit edilen, hane geliri düşük ailelerin kombi, iç tesisat, radyatör petek, sıcak su dönüşümü, set üstü ocak temini ile bağlantılarının yapımı tamamlanarak ailelere teslim edildi.

Dumlupınar Mahallesi’nde evinde doğalgaz dönüşümü yapılan ve engelli çocuğu olan Hatice Demir, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti “hayal bile edemezdik çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlere Başkan Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, Muhtarlıklar ve STK'lar Şube Müdürü Salih Yıldırım ve Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Gökhan Yaman katıldı.

HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN DOĞALGAZ YARDIM PROJESİ İLE NE DEĞİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi, Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde hava kirliliğinin iyileştirilmesi için hane geliri düşük olan vatandaşların “Alternatif Temiz Yakıta” geçişini sağlamak amacıyla Şehitkamil İlçesi’nde 265 hanede ve Şahinbey ilçesinde 235 hanede olmak üzere toplam 500 hanenin doğalgaz tesisat dönüşümü için çalışmalar başlatılmıştı.

Bakanlık tarafından projeye 7 milyon 500 yüz bin TL hibe desteği sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi ise öz kaynaklarından projeye 7 milyon 500 yüz bin TL bütçe ayırdı.

Gaziantep’in mevcut hava kirliliğinin tespiti ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 2015 yılında çalışmalara başlandı ve 30 noktada pasif örnekleme çalışmaları yürütüldü. Pasif örnekleme sonuçlarına göre kirlilik tespit edilen 23 mahallede 2015 yılı itibariyle Mahalli Çevre Kurulu kararı ile katı yakıt kullanımı yasaklandı. Karar öncesinde doğalgaz kullanımı yüzde 36,1 olmakla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda 2022 yılı sonu itibari ile bu oran 23 mahallede yüzde 86,1’e ulaştı.  Gaziantep genelinde yapılan çalışmalar ile 2015 yılında kentte yüzde 42,4 olan doğalgaz kullanım oranı ise 2022 yılı sonu itibari ile yüzde 60,3’e ulaştı.

Devam eden talepler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na büyükşehir belediyesi tarafından projenin 2’nci etabı için başvuruda bulunuldu. Bakanlık ise 2’nci etap için 10 milyon hibe kararı alırken, ihale süreçleri başlatılan etabın 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6