Gaziantep'te Başkan Şahin can dostlarla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi’nin Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların korunması noktasında farkındalık oluşturulması için çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi can dostların tedavi, bakım, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların öncesi fox isimli köpek kısa bit gösteri yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, yaratılan ekosistemin güzelliğine değinerek, “Sevgi toplumu olmak, merhamet toplumu olmak, şefkat toplumu olmak. Rabbim bize yine bize diyor ki siz yeryüzündekine acıyın ki gökyüzündeki de size acısın. O yüzden biz doğan her canlıyı korumaktan sorumluyuz. Çiçekten, böcekten, arıdan her şeyden. Her şeyin bir yaradılış nedeni var.”

ŞAHİN: BELEDİYELERİN TESİSLEŞMEYİ TAMAMLAMA GÖREVİ VAR

Büyükşehir belediyesinin tesisleşmeyi en hızlı tamamlayan belediye olacağını vurgulayan Başkan Şahin rehabilitasyon merkezinin detayları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “100 binin üzerinde olan her belediye bu tesisleri tamamlamak zorunda. Rehabilitasyon merkezimizi gidip gördüğünüz zaman orada özellikle hasta olan, kaza geçiren hayvanlar, kazalarda veterinerlerimizi aşan vakalarda ise veterinerlik fakültesinden hocalarımızın desteği ile gerektiğinde hizmet satın alacağımız kapsamlı bir çalışma yaptık. İçeride çok güzel bir alt yapı oluştu. Çünkü hastaneye gittiğiniz zaman veteriner çok önemli burada veterinerlerimiz var. Beraberinde makinalar, ekipman da çok önemli. O makinaların hastalığı hızlı tespit edip tedavi etmesi lazım. Bu makinaların hepsi alındı oraya. Bizim dolayısıyla hayvanlarımızın canını çok iyi koruyarak, severek taşımamız gerekiyor.”