Gaziantep'te Baby Run'a geri sayım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğlenceli bir etkinliğe destek veriyor.Gazi Yarı Maratonu kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Baby Run’ etkinliği ile emekleyen bebekler bugün saat 14.00’da Primemall Alışveriş Merkezi’nde mücadele edecek.