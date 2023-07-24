Gaziantep'te asrın felaketinden kurtuldu, YKS'de derece yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) derece alan İslahiyeli depremzede Ayşegül Karaağaç’a tam altın, bisiklet ve tablet hediye etti.GAZİANTEP (İGFA) - 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen İslahiye’de yaşayan Ayşegül Karaağaç’ın YKS sürecindeki başarı öyküsü tüm gençlere örnek oldu. ‘Asrın Felaketi’ olarak tabir edilen depremlerde yıkılan evinden şans eseri kurtulan Karaağaç, kitaplarının birçoğunu kaybetmesine rağmen eğitim hedefinden bir an olsun vazgeçmedi.

Sınava yaklaşık 4 aylık bir süre kala evinden ve çalışma ortamından uzakta konaklamak zorunda kalan Karaağaç, tüm olumsuzluklara rağmen sınavda ilk iki bine girerek üstün başarı gösterdi.

Karaağaç ailesini ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, afetzede Ayşegül Karaağaç’ın büyük deprem sonrası bile sınav sürecindeki çalışma programına sadık kalabilmesini takdir ettiğini belirterek, üniversite eğitiminde Karaağaç’a tam altın, bisiklet, tablet ve 15 kitap hediye etti.

Depremden 4 gün sonra bir masa bulup kızının sınava çalıştığını anlatan baba Ercan Karaağaç, “Azimliydi. O soğukta, ayazda çalıştı ve başardı. Kızım, depremden sonraki bir süre İslahiye’de daha sonra ise Gaziantep şehir merkezinde sınavına hazırlandı. Kızım Ayşegül, dershane sürecine kadar benden telefon istemedi. Bunun yerine internet ve kitap istedi. Gücümüzün yettiği kadar aldık. İnternet çektik. Kızımın hedefi hukuk okumak. Gücümün yettiği kadarıyla kızımın eğitim sürecinde yanında olacağız” diye konuştu.