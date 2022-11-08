Gaziantep'te Anadolu'nun geçmişine ışık tutan sergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla “Anadolu Uygarlıklarından İzler Anadolu’da” projesi kapsamında Türk sanatının seçkin temsilcilerinin ürettiği 60’ı aşkın eser, Zeugma Mozaik Müzesi’nde görücüye çıktı.GAZİANTEP (İGFA) - Resim, heykel ve seramik alanlarında birçok eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılışı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, açılışta yaptığı konuşmada, seçkin insanların ürettiği birçok eserin bugün, Zeugma Mozaik Müzesi’nde beğeniye sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu’nun en kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirleri arasında Gaziantep bulunduğunu belirten Berk, "Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri Gaziantep. Kentte birçok antik şehir yer alıyor. Bunlardan birisi Dülük Antik Kentimizdir. Bu bölge dünyanın en eski yerleşim merkezi olarak geçiyor. Ayrıca Gaziantep ilim merkezleri ve yer altındaki kastel ve livaslarıyla, hanlarıyla, hamamlarıyla tarihe mührünü vurmuş bir şehirdir" dedi.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise Anadolu’yu ana gibi kutsal olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Açılışın sonrasında virtüöz, uluslararası kariyere sahip Çağatay Akyol ve Bilgin Canaz’ın arp ve neyin birlikteliğiyle hazırladıkları “Arp’ın Nefesi” adlı dinleti gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve sanatseverler günün anısına fotoğraf çektirdi.

Serginin kapıları, sanatseverler için 30 Kasım’a kadar açık olacağı öğrenildi.