Gaziantep'te Alleben Parkı 11 ayda bin 550 turisti ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ay önce Alleben Göleti’nin kıyısında hizmete açtığı karavanpark, bugüne kadar toplamda bin 550 yerli ve yabancı turisti ağırladı.GAZİANTEP (İGFA) - Şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe, göl kıyısında konaklama fırsatı sunan Alleben Karavan Park, 5 teras ve 35 karavan alanıyla bir yıldan daha kısa bir sürede, tatil severlerin gözde mekanları arasında yerini aldı. Bu kapsamda geçen yıl ağustos ayında hizmete giren karavanpark, 11 ay içerisinde 450 yabancı, bin 100 de yerli turisti misafir etti.

Gaziantep’te ikamet eden depremzede Mermi çiftçi ise Alleben Karavan Park alanının imkanlar konusunda birçok ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Karavanpark alanı içerisindeki imkanların misafirlere çok iyi hizmet sağladığına dikkati çeken Hilmi Mermi ise “Bulaşık, WC, Çamaşır gibi konularda çok güzel bir düzen oturtulmuş. Alanın güvenliğinden tutun da temizliğine kadar birçok konuda muadillerine göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yaz mevsiminde sinek gibi sıkıntımız yok. Hemen hemen Türkiye’nin her yerini gezdim. Bu kadar iyi planlanmış bir yer göremedim” diye konuştu.

“GAZİANTEP, KESİNLİKLE ZİYARET EDİLMESİ GEREKEN BİR ŞEHİR”

Birleşik Krallık’tan gelen Hint asıllı Sai Ferrero, Türkiye’deki seyahatine Gaziantep’te devam ettiğini söyleyerek, “Gaziantep uzun süredir seyahat etmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Bu karavan park alanında beşinci günümüz, son bir gece daha kalacağız. Yarın da Türkiye’nin bir başka şehrine gideceğiz” dedi.