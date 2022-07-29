Gaziantep'te ailelere keyifli kamp

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Erikçe Macera Parkı ve Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde kurduğu Eğlenceli Aile Kamplarında Gazi şehirli ebeveynler ve çocukları keyifli etkinliklerle buluşuyor.GAZİANTEP (İGFA) - Fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren aktivitelere katılım sağlayan aileler, Erikçe Macera Parkı’nda çadırlarda, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde ise ahşap bungalov evlerde konaklıyor. Kamplarda okçuluk, bisiklet, oryantiring, eğitsel oyun, survivor parkuru, müze gezileri, değerler eğitimi ve kano gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Aileler, Erikçe Macera Parkı için https://t.co/3jmdRwXzeY adresinden, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi içinse https://t.co/g7xAeX2fm7 adresinden başvuru formlarını doldurabilir.

ÖZEL ARACI BULUNMAYAN AİLELERİN ULAŞIM İHTİYACINI BÜYÜKŞEHİR KARŞILIYOR

Her ailenin en fazla 3 çocukla katılabildiği kamplarda, çocukların 3-16 yaş aralığında olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen ve özel aracı bulunmayan misafirlerin ulaşımı, büyükşehir yetkililerince sağlanıyor.

Kamplarda 1 gece 2 gün şeklinde konaklayan ailelerin kendi kişisel kıyafet ve eşyaları dışında başka bir şeye ihtiyaç duyması halinde gerekli tüm ihtiyaçlar kamplardaki yetkili ekipler aracılığıyla temin ediliyor.

Çeşitli etkinliklerin uzman eğitmenler denetiminde gerçekleştiği kamplarda, gerekli emniyet tedbirleri alınmadan istasyon ve ekipmanların kullanılması yasak olurken alandaki etkinlikler ve aktiviteler eğitmen nezaretinde yapılıyor.

Yüzme bilmeyenlerin eğitmen ve cankurtaran olmadan havuzu kullanmaları veya buna teşebbüs etmeleri kesinlikle yasak olup, bone, gözlük, şort, terlik ve havlu katılımcıların zorunlu getirmesi gereken malzemeler arasında bulunuyor.