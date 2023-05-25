Son Dakika

Gaziantep'te afetzede gençlere atla terapi

YAŞAM 25.05.2023, 15:12
Gaziantep'te afetzede gençlere atla terapi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Nurdağı ve İslahiye’den gelen 12-18 yaş arası 25 bin öğrencide depremin yarattığı etkiyi atla terapiyle azaltmayı amaçlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı psikolojik etkinin özellikle çocuklarda azaltılması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmada Gaziantepli çocuklar ve gençler uzmanlar eşliğinde at sürerek yapılan terapilerde depremin etkilerinin kalıcı olmasının engellenmesi hedefleniyor.

TERAPİYE KATILAN ÖĞRENCİLER BİNİCİLİĞİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Çalışmadan yararlanan 9’uncu sınıf öğrencisi Begüm Alıç, arkadaşlarının depremde psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, “Onlar için çok iyi bir terapi oldu. Bu süreci atlatmamız için çok iyi bir etkinlik oldu. İlerleyen dönemlerde binicilik gibi bir hobiyi düşünüyorum. Burada ilk denemem oldu çok heyecanlıydı” diye konuştu.

Terapiden yararlanan Murat Can Gürcü ise biniciliğe duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Burada olmak beni mutlu ediyor. Depremin etkisini atla terapi ile atlatıyorum. İlerleyen zamanlarda üniversite hayatımda at biniciliği üzerine ders almayı düşünüyorum. Bu deneyim benim için yön verici oldu” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 36 49
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 36 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21