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Gaziantep'te 95 kadın girişimci sertifikalandı

YAŞAM 02.10.2022, 09:04
Gaziantep'te 95 kadın girişimci sertifikalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde 5 farklı alanda eğitimini başarıyla tamamlayan 95 kadın kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Kooperatifçilik Geliştirme, Ev Tipi Sofralık Zeytin İşletmeciliği, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği, Meyve Fidanı Üretimi ve Arıcılık üzerine eğitim alan 95 kadın girişimciye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından sertifikaları takdim edildi.

Başkan Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, kardeş olmak için aynı kandan olmaya gerek olmadığını belirterek,  eğitimin çok önemli bir başlık olduğunu kaydetti.

Sertifika almaya hak kazanan kadın kursiyerler sertifika dağıtımı öncesi, fırsat eşitliğinin hayatlarına önemli derecede dokunduğunu ifade ederek, bu konuda kadın girişimcilere, ev hanımlarına destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ettiler.

Tören sonunda günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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