Gaziantep'te 75 bin öğrenci hediyeleriyle 'eğitime merhaba' dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in Gaziantep’te ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrenciye hediyesi olan çanta ve kırtasiye malzemeleri, minikleri sıralarında karşıladı.GAZİANTEP (İGFA) - 2022-2023 eğitim öğretim yılında uyum haftası çerçevesinde 1’inci sınıf öğrencilerin okula başladı.

Minik öğrenciler derslerinin ilk gününde sıralarında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan okul çantası içinde 12 renkli sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalemle karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çantalarını alan minikler, merakla içindeki malzemeleri inceledi. Okulun ilk gün heyecanına hediyelerin mutluluğu eklenen çocuklar, Başkan Fatma Şahin’e malzemeler için teşekkür etti.

2021- 2022 yıllı eğitim öğretim yılından itibaren verilemeye başlanan destekler bu yılda da velilerin kırtasiye malzemeleri alışverişlerine destek olacak.