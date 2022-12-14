Gaziantep'te 10 bin çocuk 'topaç'la tanıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde açılan ‘’Topaç Atölyesi’’nde çocuklar, eski nesillerin popüler oyuncağı topacı öğrenerek, kuşaklar arası bağ kuruyor.GAZİANTEP (İGFA) - Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi binanın restorasyonuyla 9 yıldır geleneksel oyunları yaşatmak için çeşitli eğitimlerin verildiği Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde bu yıl yaklaşık 10 bin çocuk topaçla oynamayı öğrendi.

Müze içerisindeki atölyede dağıtılan topaçları boyayarak eğitime başlayan öğrenciler, daha sonra eğitmenlerinden topacın inceliklerini öğrenip müze bahçesinde pratik yaptı.

Salı ve çarşamba günleri 10.00, 12.00 ve 14.00'te gerçekleştirilen atölye eğitimlerinden 7’den 70’e herkes ücretsiz faydalanıyor.

YAKICI: BU GELENEKSEL OYUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ

Oyun ve Oyuncak Müzesi Birim Sorumlusu Aslıhan Yıkıcı, yaptığı açıklamada, bölgeden bölgeye eveleme, kökleme, koçek, fırıldak, gatır, mici gibi birçok isimle anılan topaç eğitimlerinin renkli görüntülere sahne olduğunu anlattı.

Topaç atölyesinde çocukların topacın nasıl oynandığını öğrendiklerini ifade eden Yıkıcı, “9 yıldır geleneksel topaç oyunu hakkında çocuklara ve gelen ziyaretçilere eğitimler verip bu oyunun nasıl oynandığı hakkında pratik yaptırıyoruz. Bu eğitimlerde bir yaş aralığımız yok. Herkes katılıp bu eğitimlerden faydalanabilir” diye konuştu.