Gaziantep Sezai Karakoç'u şiirleriyle andı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ustalara Saygı programları kapsamında sanatçı, şair İbrahim Sadri, Sezai Karakoç’u şiirleriyle andı.GAZİANTEP (İGFA) - Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapılan müzikli şiir dinletisinde İbrahim Sadri, hem Karakoç’un şiirlerini okudu hem de şairin hayatını, düşünce yapısını, şiirlerinin hikayelerini, kaynaklarını seyircilere anlattı. Karakoç’un lise eğitimini Gaziantep’te aldığını ve şiir anlayışında Gaziantep’in etkilerini gösteren örneklerle şairin edebi hayatına değindi.

İbrahim Sadri, programda Sezai Karakoç’un Monaroza, Karayılan gibi sevilen şiirlerini okurken ayrıca sanatçının etkilendiği isimlerden olan Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya şiiri de yer verdi.

Salonda izleyenlerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Sadri, bu tablodan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep’e gelmek için sabırsızlandığını, programın Sezai Karakoç’un ölümünün 1’inci senesinde yapılmasının planlandığını fakat İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırıdan dolayı ertelendiğini anımsattı.

Kayıp Bagajlar Grubu’nun müzik ve besteleriyle İbrahim Sadri’ye eşlik ettiği ve yaklaşık 1 buçuk saat süren programın sonunda Cahit Zarifoğlu’nun dua olarak nitelendirilen ACZ Şiiri’ni Sadri güçlü sesiyle okudu.

İbrahim Sadri ve müzik grubuna programın bitiminde günün anısına İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Nurullah Bilici çiçek verdi.