Gaziantep okullarında 'şenlik' var

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Bu Okulda Şenlik Var Projesi” son bir yılda 55 okulda 52 bin öğrenciye ulaştı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje öğrencilerin, büyükşehirde görev alan uzman öğreticiler tarafından sporla eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor.

‘Çocuklar Gülsün’ sloganıyla yürütülen proje, özellikle kırsal bölgelerde çocukların düzenlenen sportif faaliyetler aracılığıyla ekip ruhunu, sportif becerilerini ve fiziksel gelişimlerini destekliyor.

Çocukların fiziksel olduğu kadar mental gelişimlerine de önemli derecede etkili olan sporun disiplin içinde ve tekniklerle yapılması ekiplerce sağlanıyor.

‘Bu Okulda Şenlik Var Projesi’ Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce 2020 yılında 38’incisi yapılan Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda ödüle layık görülerek gazi şehrin dört bir yanındaki okullara ve öğrencilerine ulaşıyor.