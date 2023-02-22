Gaziantep Nurdağı'nda aileler konteyner kente yerleştiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kente aileler yerleştiriliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Yeni bir yaşam alanının kısa bir süre içerisinde oluşturulduğu ilçede, barınma ihtiyacının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal marketten depremzedeler, ücretsiz erzak temin edebilirken, hijyen sıkıntısının çözüme kavuşturulması için Nurdağı Yüzme Havuzu, banyo ve çamaşırhanelere dönüştürüldü.

İlçedeki, çocukların eğitim hayatından uzak kalmaması için GASMEK çadırı da kuran büyükşehir, aynı zamanda gezici kütüphane, kreş ve kuaför ihtiyacına da hızlıca cevap verdi.

Konteyner kentte konaklamaya başlayan depremzedelerden Ali Aydın, deprem sonrası devlet erkanının ilçedeki vatandaşlara destek olduğunu belirterek, “Yaşanan depremde 9 cenazem çıktı. İlk 3 gün uğraşımız cenazeler oldu. Daha sonra 1 hafta çadırda kaldık. Çadırda da bir eksiğimiz yoktu. Dün de konteyner kent için aradılar. Öncelik cenazesi olanlar, şehit yakınları, yaşlı ve hastası olanlarmış. Şimdiye kadar da hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun” dedi.