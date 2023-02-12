Gaziantep Nurdağı'na 'Konteyner Kent' kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde olduğu Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulacak 800 adetlik Konteyner Kent projesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı, AFAD ve TOKİ ortaklığında Nurdağı ilçesinde yapılacak Konteyner Kent için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bölgeye 800 adet konteyner kurulacak.

145 adedinin 2 günlük çalışmayla kurulduğu projede ayrıca depremzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanacağı yapılarda bölgeye yerleştirilme işlemleri sürüyor.