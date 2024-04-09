Son Dakika

Gaziantep Moral Evi'nde yarım asırlık aşk hikayesi

Gaziantep’te ikamet eden Ahmet Kılavuz (82), 57 yıllık eşi Sabiha Kılavuz’a (79) ileri seviye alzaymır teşhisi konmasının ardından onu bir an olsun yalnız bırakmıyor Hastalığı yavaşlatmak ve sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Moral Evi’ne giden çift, hem tedavi oluyor hem de o eski güzel günlerini merkezde yeniden yaşıyor

YAŞAM 09.04.2024, 16:15
Gaziantep Moral Evi'nde yarım asırlık aşk hikayesi

Gaziantep’te ikamet eden Ahmet Kılavuz (82), 57 yıllık eşi Sabiha Kılavuz’a (79) ileri seviye alzaymır teşhisi konmasının ardından onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Hastalığı yavaşlatmak ve sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Moral Evi’ne giden çift, hem tedavi oluyor hem de o eski güzel günlerini merkezde yeniden yaşıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te Ahmet ve Sabiha Kılavuz çifti 57 yıl önce ailelerin kararıyla görücü usulü hayatlarını birleştirdi. Ahmet, ailesinin bu kararını henüz bir yıllık askerken öğrendi. Söz hakkı tanınmayan Ahmet, ileride güçlü bir gönül bağı kuracağı Sabiha ile mektuplaşmaya başladı, birbirlerini tanıdılar ve tanıdıkça daha çok sevdiler birbirlerini…

Ünlü şair Cemal Süreya’nın, “Ben senin; sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım.” dizelerini yarım asırlık birlikteliklerinde kelimesi kelimesine yaşayan Kılavuz çifti, şimdilerde yaşın verdiği alzaymır rahatsızlığı dolayısıyla ve sosyalleşmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Moral Evi’ne her çarşamba misafir oluyorlar.

2018 yılında hizmete giren Moral Evi, bugüne kadar yüzlerce alzaymır hastasına yol arkadaşı oldu. Hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmaya yönelik bir tedavi yolunun izlendiği merkezde, danışanlar aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buluyor. Kişinin tanısına göre farklılık gösteren tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezde, tedavi programları 5 ila 8 saat arasında değişiyor. Büyükşehir, ayrıca danışanlara merkeze geliş ve gidişlerde ulaşım hizmeti de sunuyor.

TAM BİR "ÖMÜR DEDİĞİN" ÖYKÜSÜ...

İleri seviye alzaymır hastası olan Sabiha Kılavuz’un en büyük destekçisi eşi Ahmet Kılavuz, Moral Evi’ndeki üç yıllık tedavi sürecinde eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bahçe bakımında olduğu kadar eşinin akıl oyunlarında da başarılı olduğunu ifade eden Kılavuz, “Sabiha hanımın rahatsızlığı 2015 yılında başladı. Yavaş yavaş fark ettik rahatsızlığını. Önce unutkanlıklar başladı; gideceği yeri, alacağı şeyi bilmedi. ‘Ne alacaktım, ne yapacaktım, ne ettim, şu nasıl oluyordu, bunun adı neydi?’ gibi soruları gün geçtikçe arttı. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Tatlı günleri özlüyorum, ne desek boş” dedi. Sabiha Kılavuz’un hastalığı sonrası hayatlarının büyük oranda değiştiğini anlatan eşi Ahmet Kılavuz, “Eşimin çamaşırına bakıyorum, üstüne bakıyorum, yemeğine bakıyorum. Kahvaltısını hazırlıyorum. Allah ne kadar kısmet ederse, ömrümüz yettiğince, ölünceye kadar eşime bakarım” diyor.

MORAL EVİ'NDE MAZİYE ÖZLEM, ALZAYMIRLA MÜCADELE, YENİ ARKADAŞLIKLAR

Her fırsatta Sabiha Kılavuz’a olan sevgisini dile getiren Ahmet Kılavuz, “Çok sevdim. Sabiha Hanımı çok sevdim. Güzel, tatlı günlerimiz oldu. Çok iyi günlerimiz oldu. Sabiha ile 57 yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Kafa dengiyiz. Sana ne diyeyim, bizdeki bu uyumu başkasında görmedim. Bunca zamandır birbirimizi kırmadık. Saygı çok önemli. Sevgi de bambaşka” diye konuştu.

Gaziantep’te bir evleri olduğunu ama Oğuzeli’ndeki bahçeli evlerinde ikamet ettiklerini dile getiren Ahmet Kılavuz, “Sabiha bahçede geziyor, dolaşıyor, otları yoluyor. Ben de rahat ediyorum, kendi de rahat ediyor” derken de eşinin rahatını, huzurunu düşünüyor.

“SADECE ÇOCUKLARINI GÖRÜNCE VE MORAL EVİ’NDE MUTLU OLUYOR”

Ahmet Kılavuz bir ömrü birlikte geçirdiği eşi Sabiha'nın son zamanlarda sadece çocuklarıyla bir araya geldiğinde ve Moral Evi’nde kendisini mutlu hissettiğini söylüyor:

“Buradaki arkadaşlarıyla karnındaki sancısını bile unutuyor, rahatlıyor. Burada türkü söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, Türk sanat müziği söylüyorlar.  Jimnastik yapıyor, hareket yapıyorlar, ondan sonra boyama boyuyorlar. Örgü örüyorlar. Arkadaşlarıyla konuşuyorlar işte, vakit güzel geçiriyor burada. Burada kendini daha rahat hissediyor.”

Moral Evi’ndeki tedavi sürelerinin 4 ila 5 saat arasında değiştiğini anlatan Ahmet Kılavuz, “Ben de eşimle beraber seanslara giriyorum. Kendisiyle oturuyorum. Kendisiyle beraber sohbete dalıyorum. Burada birlikte spor yapıyoruz. Koşu bandına yürüyüş yapıyoruz. El işler, boyama işleri, zeka oyunları etkinliklerine katılıyoruz. Vaktimiz güzel geçiyor burada” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13