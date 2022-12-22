Gaziantep Memleket Hastanesi Başhekimi'nin anıları kitaplaştırıldı

Gazikültür, Gaziantep Memleket Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayri Meriç’in anılarını kitaplaştırdı. Kitabın lansmanı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür AŞ tarafından yayınlanan, editörlüğünü Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak’ın yaptığı Gaziantep Memleket Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayri Meriç’in anılarını konu alan “Gaziantep’te Bir Doktor” kitabının lansmanı yapıldı.

Mutlu Meriç tarafından hazırlanan kitapta, 1948 yılında Gaziantep Memleket Hastanesi’ne atanan ve 5 yıl boyunca başhekimlik görevinde verdiği hizmetler ve hastanenin tarihçesiyle ilgili tuttuğu notlar, hastane faaliyetleri, yapılan tıbbi uygulamalar aktarılıyor.

Başhekim Op. Dr. Hayri Meriç, notlarında ayrıca görev yaptığı tarihlerde Gazi şehrin sağlık ve hekimlikle ilgili bilgilerin yanı sıra ulaşım, eğitim, yargı, hapishane ve haberleşmeyle ilgili durumu ve sorunları anlatılıyor.

TANRIÖVER: GAZİANTEP TARİHİNDE DOKTORLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver lansmanda yaptığı konuşmada, Gazikültür olarak, Gaziantep’i Gaziantep yapan değerleri ön plana çıkarabilmek, doğru tarihi anlatabilmek ve bu şehrin en önemli gücü olan kültür, sanat alanındaki insan hazinelerini ortaya çıkarabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep tarihinde doktorların önemine değinen Tanrıöver, “Böyle bir hekimimiz, bu toplumda, şehirde insanlara şifa olarak ulaşmış ve aynı zamanda entelektüel birikimiyle önemli eserler çıkaran Samet Bayrak hocamızla beraberiz. Ben bu kitabı değerli editörümüzün sözüyle tanımlarım, ‘Güçlük çekmeden güçlü olunur mu?’.” dedi. Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise Gaziantep’in sağlık alanında yürütülen birçok çalışmaya dikkati çekti.

Konuşmalar sonrasında Dr. Samet Bayrak’a Hakan Tanrıöver ve programa katılan Sanko Üniversitesi Rektörü Dr. Güner Dağlı günün anısına hediye ve çiçek verdi.

Lansmanda ayrıca Halil İbrahim Yakar, misafirlere Gazikültür’ün yayınladığı kitaplar hakkında bilgilerin bulunduğu alanı gezdirerek kısa sunumlar yaptı.